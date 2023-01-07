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Bodrumspor Süper Lig'in eski yıldızıyla anlaştı

Ege temsilcisi Bodrumspor'dan transfer atağı....

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 16:03
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Bodrumspor'dan Umar Aminu atağı: İmza yakın

Bodrumspor Süper Lig'in eski yıldızıyla anlaştı
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Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Dever Orgill'le sözleşme imzalayıp Idrissa Camara ve Jese Sekidika ile görüşmelerini sürdüren Bodrumspor, kanat oyuncusu Umar Aminu'yu da gündemine aldı.

Geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen ancak bu sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren Nijeryalı oyuncuyla temasa geçen yönetimin transferde önemli mesafe katteği bildirildi.

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