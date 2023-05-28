Bodrum'u sağanak vurdu: Boş cip suya kapılıp sürüklendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Taşkın suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı, içerisinde kimsenin bulunmadığı bir cip suya kapılıp sürüklendi.

Bodrum'u sağanak vurdu: Boş cip suya kapılıp sürüklendi

Bodrum'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yağışla zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış esnasında ana arterlerde yoğun su birikintisi oluşurken, Konacık Atatürk Bulvarı trafiğe kapandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur suları tıkalı olan mazgalları taşırdı. Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı, tıkanan mangallarda temizlendi. Bitez Söğütlü Caddesi'nde, içerisinde kimsenin bulunmadığı cip, suya kapılıp metrelerce sürüklendi.

SANDIKLAR ŞEMSİYELERLE KORUNDU

Öte yandan, okul olmadığı için Torba Mahallesi'nde açık alana kurulan seçim sandıkları yağmurdan şemsiyeyle korundu. Yağmur bölgesel olarak etkisini sürdürürken, hafta başından itibaren yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag1.jpg

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag.jpg

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag3.jpg

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag5.jpg

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag6.jpg

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag7.jpg

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag8.jpg

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag9.jpg

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag10.jpg

bodrumda-kuvvetli-saganak-yollar-gole-dondu-yenicag11.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Son Haberler
Adım Farah 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah sezon finali ne zaman? Keşfet
Adım Farah 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah sezon finali ne zaman?
Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi. Fatih Altaylı açıkladı Siyaset
Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi. Fatih Altaylı açıkladı
Ege ne demek? Ege isminin anlamı nedir? Keşfet
Ege ne demek? Ege isminin anlamı nedir?
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri Güncel
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri
Eda ne demek? Eda isminin anlamı nedir? Keşfet
Eda ne demek? Eda isminin anlamı nedir?
Erdoğan Kısıklı'da halka seslenecek Siyaset
Erdoğan Kısıklı'da halka seslenecek