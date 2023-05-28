Bodrum'u sağanak vurdu: Boş cip suya kapılıp sürüklendi

Bodrum'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yağışla zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış esnasında ana arterlerde yoğun su birikintisi oluşurken, Konacık Atatürk Bulvarı trafiğe kapandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur suları tıkalı olan mazgalları taşırdı. Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı, tıkanan mangallarda temizlendi. Bitez Söğütlü Caddesi'nde, içerisinde kimsenin bulunmadığı cip, suya kapılıp metrelerce sürüklendi.

SANDIKLAR ŞEMSİYELERLE KORUNDU

Öte yandan, okul olmadığı için Torba Mahallesi'nde açık alana kurulan seçim sandıkları yağmurdan şemsiyeyle korundu. Yağmur bölgesel olarak etkisini sürdürürken, hafta başından itibaren yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

(Kaynak: DHA)