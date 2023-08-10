Boğaz ağrısı nedir? Boğaz ağrısı belirtileri nelerdir? Boğaz ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan boğaz ağrısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan boğaz ağrısıyla ilgili detaylar…

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, adından da anlaşılacağı üzere boğaz bölgesinde hissedilen yanma, kuruluk, yutkunma ile kötüleşebilen, boğaz içinde çizilme veya tahriş olma şeklinde hissedilen ve çeşitli tıbbi durumlardan kaynaklanan durumlara verilen genel addır.

BOĞAZ AĞRISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ağrı veya boğaz içinde kaşıntı hissi,

-Yutkunurken veya konuşurken şiddetlenen ağrı,

-İğne batması hissi,

-Yutma ve yutkunma zorluğu,

-Kırgınlık hissi, boyunda veya çenede şişmiş bezler,

-Şişmiş, parlak kırmızı renk almış bademcikler,

-Beyaz lekelere sahip veya irinli bademcikler,

-Boğuk veya kısık ses sayılır.

BOĞAZ AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısı genellikle beş ila yedi gün sürer ve tıbbi tedavi gerektirmeden kendiliğinden sona erer. Ancak bireyler viral enfeksiyonun neden olduğu ağrı ve ateşi hafifletmek için genellikle hafif ağrı kesicilere yönelebilir. Çocuklarda görülen boğaz ağrısı için hekimin uygun gördüğü ilaçlar tercih edilmelidir.

Hamile veya emziren kadınların boğaz ağrısı için herhangi bir ilaç almadan önce, bu ilacın bir soruna yol açmayacağından emin olmak için mutlaka bir doktora başvurması tavsiye edilmektedir.

Eğer bireyin boğaz ağrısına bakteriyel bir enfeksiyon neden oluyorsa, doktor ya da çocuk doktoru uygun antibiyotikleri reçete edecektir.

Viral enfeksiyonlarda antibiyotikler bir işe yaramaz. Antibiyotik kullanırken semptomların ortadan kalkmasına rağmen antibiyotiklerin tamamının reçete edildiği şekilde alınması önemlidir.

Boğaz ağrısı viral veya bakteriyel bir enfeksiyondan başka bir durumdan kaynaklanıyorsa, doktor tarafından duruma uygun tedaviler verilecektir.

Bununla birlikte boğaz ağrısının nedenine bakılmaksızın uygulanabilecek çeşitli stratejiler bireyin semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Buna göre öncelikle dinlenmek önemlidir. Bol bol uyumak ve sesi dinlendirmek boğazın kötüleşmesini engelleyebilir.