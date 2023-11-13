Boğaz dokuz boğumdur atasözünün anlamı nedir?

Boğaz dokuz boğumdur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanoğlunun çektiği dili yüzündendir. Düşünmeden söylenen nice sözler ne ocaklar söndürmüş, ne kalpler kırmıştır.

Bir sözü söylemeden önce bunun nasıl bir sonuç doğuracağını düşünmeli, uygun olmayan yanlarını düzeltmeli, böylece tekrar tekrar düşünüp düzeltmeler yapılmalı, sonrada söylemeliyiz.

Düşünce aşamalarında belki de bir sakında hatırımıza gelir, sözü söylemekten büsbütün vazgeçeriz.

BOĞAZ DOKUZ BOĞUMDUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Her bildiğini ulu orta açıklama güzel kızım, boğaz dokuz boğumdur.