Boğaz Köprüsü'nde itfaiye su sıkmış intihar edecek kişi kayıp düşmüştü. Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir.

Geçtiğimiz aylarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinin üzerine çıkıp kendisine benzin döken bir vatandaşa itfaiye su sıkarak müdahale etmiş, şahıs ise sırılsıklam vaziyette otomobilden düşmüş, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Boğaz Köprüsü'nde itfaiye su sıkmış intihar edecek kişi kayıp düşmüştü. Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir.

Editör: Özge Ceren Çimen

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinin üzerine çıkıp elindeki benzin dolu bidonu üzerine döken şahsı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve güvenlik ekiplerine başvurdu. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri uzun süren ikna çabalarına girişti.

İkna çabaları sonuç vermeyince itfaiye ekipleri bahse konu olan şahsa su sıkmış ve dengesini kaybeden kişi otomobilin üzerinden düşmüştü.

Hızla intihara kalkışan kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, şahsı polis merkezine götürmüştü.

Olay anbean kayıt altına alındıktan sonra görüntüler sosyal medyaya düşmüş ve kısa sürede gündem olup çokça kişi tarafından paylaşılmıştı.

Viral video aylar sonra tekrar gündem oldu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar Spor
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek Dünya
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek
Danıştay İBB’yi haklı buldu Gündem
Danıştay İBB’yi haklı buldu
Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı Magazin
Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Elini cebinden çıkar dediği hastanın içeriye giren yakınları doktoru az daha öldürüyorlardı. Yarım saat dövdüler Sağlık
Elini cebinden çıkar dediği hastanın içeriye giren yakınları doktoru az daha öldürüyorlardı. Yarım saat dövdüler
Türk mitolojisinde Busul Han kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Busul Han kimdir?