Boğaz Köprüsü'nde itfaiye su sıkmış intihar edecek kişi kayıp düşmüştü. Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir.

Editör: Özge Ceren Çimen

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinin üzerine çıkıp elindeki benzin dolu bidonu üzerine döken şahsı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve güvenlik ekiplerine başvurdu. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri uzun süren ikna çabalarına girişti.

İkna çabaları sonuç vermeyince itfaiye ekipleri bahse konu olan şahsa su sıkmış ve dengesini kaybeden kişi otomobilin üzerinden düşmüştü.

Hızla intihara kalkışan kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, şahsı polis merkezine götürmüştü.

Olay anbean kayıt altına alındıktan sonra görüntüler sosyal medyaya düşmüş ve kısa sürede gündem olup çokça kişi tarafından paylaşılmıştı.

Viral video aylar sonra tekrar gündem oldu.