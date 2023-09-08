Boğaz Reflüsüni dikkat

Toplumun yaklaşık %30 unda görülen ve ses kısıklığı, boğazda gıcık hissi, kronik öksürük gibi şikâyetlere neden olan ve boğaz reflüsü olarak da bilinen Laringofaringeal reflü (LFR) hastalığı çoğunlukla astım ve uyku apnesi olanlarda görülmekte. Boğaz reflüsüyle ilgili bilinmeyenler. Op.Dr. Melih Demirbüken anlattı…

Boğaz Reflüsüni dikkat

HANGİ HASTALIKLARLA İLİŞKİLİ?

LFR birçok hastalığın oluşumunda doğrudan ya da kolaylaştırıcı bir faktör olabilmektedir. Bunların en önemlileri;

Kronik larenjit

Kronik farenjit

Fonksiyonel ses hastalıkları

Gırtlak kanseri

Orta kulak iltihabı

Astım

Aspirasyona bağlı gelişen zatüre

Uykuda solunum durması

Ani bebek ölümleri

Kronik öksürük

Kronik sinüzit bunlardan sadece bazılarıdır.

LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ HASTALARINDA EN SIK GÖRÜLEN ŞİKÂYETLER

Doğru teşhisin konulabilmesi için mutlaka kulak burun boğaz hekimlerince ayrıntılı inceleme yapılması gereken LFR hastalığında en sık görülen semptomlar;

Yutma güçlüğü

Sürekli boğazda bir şey varmış ve yapışıp kalmış hissi

Göğüs kemiğinin arkasında ağrı, yanma

Mide asidinin ağza gelmesi gibi durumlardır.
Ses kısıklığı, seste kabalaşma, çatallanma, yorgunluk, tiz sesleri çıkarmada zorluk

Boğazda gıcık hissi ve sıkboğaz temizleme ihtiyacı

Boğazda aşırı balgam ve geniz akıntısı

Kronik öksürük

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavide öncelikle diyet ve ilaç tedavisi yöntemleri uygulanmaktadır. Diyet ve beslenme alışkanlıkları ile yaşam tarzı düzenlenen hastanın kesinlikle uzak durması gerekenlerin başında sigara ve alkol gelmektedir. Bunun yanı sıra çikolata, yağlı gıdalar, karbonat, aşırı çay ve kahveden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. Eğer bu tedaviler cevap vermezse cerrahi müdahale yöntemi kullanılmaktadır.

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