Boğaz Reflüsüni dikkat

HANGİ HASTALIKLARLA İLİŞKİLİ?
LFR birçok hastalığın oluşumunda doğrudan ya da kolaylaştırıcı bir faktör olabilmektedir. Bunların en önemlileri;
Kronik larenjit
Kronik farenjit
Fonksiyonel ses hastalıkları
Gırtlak kanseri
Orta kulak iltihabı
Astım
Aspirasyona bağlı gelişen zatüre
Uykuda solunum durması
Ani bebek ölümleri
Kronik öksürük
Kronik sinüzit bunlardan sadece bazılarıdır.
LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ HASTALARINDA EN SIK GÖRÜLEN ŞİKÂYETLER
Doğru teşhisin konulabilmesi için mutlaka kulak burun boğaz hekimlerince ayrıntılı inceleme yapılması gereken LFR hastalığında en sık görülen semptomlar;
Yutma güçlüğü
Sürekli boğazda bir şey varmış ve yapışıp kalmış hissi
Göğüs kemiğinin arkasında ağrı, yanma
Mide asidinin ağza gelmesi gibi durumlardır.
Ses kısıklığı, seste kabalaşma, çatallanma, yorgunluk, tiz sesleri çıkarmada zorluk
Boğazda gıcık hissi ve sıkboğaz temizleme ihtiyacı
Boğazda aşırı balgam ve geniz akıntısı
Kronik öksürük
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Tedavide öncelikle diyet ve ilaç tedavisi yöntemleri uygulanmaktadır. Diyet ve beslenme alışkanlıkları ile yaşam tarzı düzenlenen hastanın kesinlikle uzak durması gerekenlerin başında sigara ve alkol gelmektedir. Bunun yanı sıra çikolata, yağlı gıdalar, karbonat, aşırı çay ve kahveden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. Eğer bu tedaviler cevap vermezse cerrahi müdahale yöntemi kullanılmaktadır.