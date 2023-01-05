Acı olay. Boğazına şeker kaçan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde evlerinde kardeşiyle oyun oynayan 16 aylık Ömer Faruk Açıkça'nın boğazına şeker kaçtı.
Durumu fark eden ailesi tarafından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)
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