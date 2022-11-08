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Denize atlayan kızı vatandaşlar kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 15 yaşındaki genç kız denize atlayarak boğulma tehlikesi geçirdi. Genç kızı çevreden geçen bir vatandaş kurtardı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 14:24
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Boğulma tehlikesi geçiren genç kızı vatandaşlar kurtardı

Denize atlayan kızı vatandaşlar kurtardı
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İHA'nın haberine göre; Olay, Zonguldak'ın Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı sahil bandında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 15 yaşındaki R.Y., sahilde bulunan adadan denize atlayarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden bir vatandaşta denize atlayarak genç kızı kurtardı.

 

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılan genç kıza ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Genç kız daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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