Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi polis dalgıçları kurtardı

Ankara'da yaşanan bir olay, Emniyet Genel Müdürlüğü polis dalgıçlarının kahramanlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi için baraj gölünde bulunan polis dalgıçları, boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi hızla kurtararak hayata döndürdü.

Olay, Ankara'daki baraj gölünde meydana geldi. Bir kişi, serinlemek için girdiği gölde boğulma tehlikesi geçirdi. Şans eseri, aynı anda bölgede bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü polis dalgıçları durumu fark etti ve hemen harekete geçti. Eğitimde olan dalgıçlar, hızlı ve etkili bir şekilde suya dalarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.