Susayınca çeşme başında yardım isteyen kedi viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Susayınca çeşme başında yardım isteyen kedi viral oldu

Bir sokak kedisi, susadığı için yoldan geçen insanlardan sokaktaki çeşmenin musluğunu açmalarını istedi. Kedinin patilerini musluğa uzatarak yardım istemesi ve vatandaşın bu duruma kayıtsız kalmayarak musluğu açması, sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

Şehrin kalabalık sokaklarından birinde, sıcak yaz günlerinde susayan bir sokak kedisi, içgüdüsel olarak sokaktaki çeşmenin yanına gidip yardım aradı. Yoldan geçen insanların dikkatini çekmek için patilerini musluğa uzatan kedi, kısa sürede bir vatandaşın ilgisini çekmeyi başardı. Kedinin bu anlamlı hareketine kayıtsız kalmayan duyarlı vatandaş, musluğu açarak kedinin susuzluğunu giderdi.

Bu dokunaklı anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, kedinin musluktan akan suyu iştahla içmesi ve vatandaşın sevgi dolu yaklaşımı dikkat çekti. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medya kullanıcılarının kalbini kazandı

İlgili Haberler
Düğün sırasında gelin ve damat milli maç arası verdi
Düğün sırasında gelin ve damat milli maç arası verdi
Son Haberler
Gülben Ergen: 'Sana nanik yapacağız Hollanda' Video
Gülben Ergen: 'Sana nanik yapacağız Hollanda'
Minibüs sürücüsü otomobilin kaputuna yattı trafik durdu Video
Minibüs sürücüsü otomobilin kaputuna yattı trafik durdu
Marmaray makinisti milli maçı böyle izledi Gündem
Marmaray makinisti milli maçı böyle izledi
Arda'nın füzesi direkte patladı Spor
Arda'nın füzesi direkte patladı
Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi Video
Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi
Filistinli çocuklar için arabasını oyuncaklarla doldurdu Video
Filistinli çocuklar için arabasını oyuncaklarla doldurdu
Sinyal vermeyen aracın sinyalini tahmin etti Video
Sinyal vermeyen aracın sinyalini tahmin etti