Susayınca çeşme başında yardım isteyen kedi viral oldu

Şehrin kalabalık sokaklarından birinde, sıcak yaz günlerinde susayan bir sokak kedisi, içgüdüsel olarak sokaktaki çeşmenin yanına gidip yardım aradı. Yoldan geçen insanların dikkatini çekmek için patilerini musluğa uzatan kedi, kısa sürede bir vatandaşın ilgisini çekmeyi başardı. Kedinin bu anlamlı hareketine kayıtsız kalmayan duyarlı vatandaş, musluğu açarak kedinin susuzluğunu giderdi.

Bu dokunaklı anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, kedinin musluktan akan suyu iştahla içmesi ve vatandaşın sevgi dolu yaklaşımı dikkat çekti. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medya kullanıcılarının kalbini kazandı