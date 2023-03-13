13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Basın İlan
  • >
  • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli personel için ilan verdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli personel için ilan verdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 14:59
Takip Et

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli personel için ilan verdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli personel için ilan verdi
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 20 (yirmi) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
3
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
4
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
6
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
7
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.