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THY Bolu Belediyespor'a şans tanımadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Bolu Belediyespor ile karşılaştı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 18:53
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Bolu Belediyespor THY'ye yenildi

THY Bolu Belediyespor'a şans tanımadı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: İbrahim Ünal, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Kodala, Sabir Ece Kozdere, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğlulları (Hilal Kocakara, Gizem Çerağ Düzeltir, Cruz, Elisa Tuana Köse, Seher Aksoy, Selin Navruz, Melike Nezihe Çadır)

Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Orthmann, Maglio, (Melis Yılmaz, Özlem Tuğral, Şeyma Ercan, Ada Germen, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 15-25, 25-14, 22-25, 12-25

Süre: 97 dakika (25, 22, 29, 21)

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