İlkokul öğrencisinin okula hazırlanma videosu olay yarattı!

Kaynak: Haber Merkezi
İlkokul öğrencisinin okula hazırlanma videosu olay yarattı!
Küçük bir kız çocuğunun okula hazırlanırken makyaj yaptığı video, sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar, çocukların bu yaşta kimyasal ürünler kullanmaması gerektiğini vurguladı.

İlkokul çağındaki bir kız çocuğunun okula hazırlanma videosu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve yoğun eleştiriler aldı. Videoda, küçük kızın yüzüne çeşitli kremler sürdüğü, ardından fondöten ve allık gibi makyaj malzemeleri kullandığı görülüyor. Bu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Birçok kullanıcı, bu kadar küçük çocukların ciltlerine kimyasal ürünler sürmemesi gerektiğini belirterek, çocukların makyajsız bir şekilde okula gitmelerinin daha uygun olduğunu savundu. "Çocukların doğal güzelliklerinin bozulmaması lazım" ve "Bu yaşta kimyasal ürün kullanımı cilde zarar verir" gibi yorumlar, sosyal medyada sıkça dile getirildi.

Çocuğun ailesine yönelik eleştiriler de yoğunlaştı. Kullanıcılar, ebeveynlerin çocuklarına bu tür makyaj alışkanlıkları kazandırmak yerine, onların doğal güzelliklerini ve sağlıklı cilt bakımını öğretmeleri gerektiğini ifade ettiler.

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