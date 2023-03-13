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Gölköy Barajı tamamen doldu

Bolu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü tamamen doldu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:32
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Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

Gölköy Barajı tamamen doldu
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Bolu DSİ 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havaların ısınmaya başlamasıyla yüksek kesimlerde bulunan karlar erimeye başladı.

Eriyen karlar ve kentte zaman zaman etkili olan sağanakla derelerin debilerinde de artış yaşandı.

Mudurnu ve Abant derelerinde de su seviyesinin yükselmesiyle kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölköy Baraj Gölü dolmaya başladı. Yaklaşık 21 milyon metreküp su seviyesine sahip olan gölde su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaştı.

(Kaynak: AA)

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