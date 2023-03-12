Uzmanlar İstanbul, Ankara ve İzmir’de barajlarda ne kadardaki doluluk oranına karşı uyarıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de barajlarda ne kadar su kaldı? Hangi ilde kaç günlük su kaldı?

Barajlardaki doluluk oranlarına bakılırsa İstanbul’da 100, Ankara’da 28, İzmir’de 25 ve Mersin’de 18 günlük su kaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ile Acil Durum ve Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesini ‘Omega blokajı’na (Yunanca’daki Omega harfine benzer bir basınç yapısı) bağlıyor,

“Omega blokajında oluk ve sırtlar vardır. Sırtlarda sıcak hava güneyden kuzeye giriş yaptığı zaman yukarıdan aşağıya çöker. Bulutlar kaybolur ve sisli, puslu, pastırma yazına benzer bir hava oluşur. Oluklarda ise kuzeyden güneye soğuk hava girişi olur. Sırtlarda sıcak hava etkili olurken olukların doğusuna da yağış düşer.”

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE BARAJLARDA NE KADAR SU KALDI?

İstanbul:

Kentte baraj doluluk oranı yüzde 35.29. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 83.78 idi. 16 milyon nüfuslu İstanbul’un günlük su ihtiyacı 3 milyon metreküp. Barajlarda 306 milyon 317 bin 200 metreküp su bulunuyor. Bu da barajlarda yaklaşık 100 günlük su olduğu anlamına geliyor. İSKİ’den yapılan açıklamaya göre barajlar dışında doğrudan su alma yapıları olan regülatörlerden sağlanan su da hesap edildiğinde, en az yağış öngörüsünde, 1 Ocak 2024 itibarıyla barajların doluluk oranının yüzde 21 olacağı tahmin ediliyor.

Ankara:

Ankara’daki barajların aktif doluluk seviyesi yüzde 15.48. Ankara’nın barajlarındaki su miktarı 405 milyon 65 bin metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde kullanılabilir su miktarı 448 milyon 46 bin metreküptü. Ankara’da kişi başı günlük su tüketimi olan 250 litre üzerinden bir hesaplama yapıldığında kentin 28 günlük suyunun kaldığı sonucuna ulaşılıyor.

İzmir:

2022’de barajlardaki toplam su hacmi 370 milyon 140 bin metreküp iken şu an 255 milyon 194 bin metreküp su var. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan’ın açıklamasına göre, Tahtalı Barajı son 23 senedeki en kurak 5’inci yılını geçiriyor. İzmir’de kişi başı günlük su tüketimi TÜİK verilerine göre 221 litre. Kaba bir hesapla barajlardaki suyun artmaması halinde kentin 25 günlük suyu bulunuyor.

Bursa:

Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı, şubatta yüzde 1’e düştü. Mart ayında ise yüzde 1-3 seviyesinde. Yüzde 31 doluluğa sahip Doğancı Barajı ile birlikte, kentin ortalama günlük su ihtiyacının 400 bin metreküp olduğu da düşünülürse barajlarda 7 günlük su bulunuyor.

Kocaeli:

Barajların yüzde 62’sinin dolu olduğu şehirde, barajlarda 29 günlük su rezervi bulunuyor.

Mersin:

6 Şubat depremleri sonrası kentte yaşanan göç dalgasıyla nüfusu 2 milyon 700 binlere ulaştığı ifade edilen Mersin’e su akışını sağlayan Berdan Barajı’nın doluluk oranı yüzde 17.1. Kuraklık nedeniyle tarımsal faaliyetlere kapatılan baraja hiç su gelmemesi halinde kentin yaklaşık 18 günlük suyu kalıyor.

Konya:

Barajların genel doluluk oranı yüzde 28. Barajlara hiç su gelmemesi halinde kentin 108 günlük suyu kalıyor.