﻿Bolu Mengen SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre, Bolu Mengen Sosyal Yardım ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) bünyesinde temizlik görevlisi olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 28 aralık 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER
*Vakfımızdan temin edilecek iş başvuru formu,
*Kimlik fotokopisi,
*Adli sicil kaydı,
*Nüfus kayıt örneği,
*Adres bilgileri raporu (son 1 yılı kapsayan),
*1 Adet fotoğraf,
*Diploma fotokopisi,
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