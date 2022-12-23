﻿Bolu Mengen SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre, Bolu Mengen Sosyal Yardım ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) bünyesinde temizlik görevlisi olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 28 aralık 2022 olarak açıklandı.



BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER

*Vakfımızdan temin edilecek iş başvuru formu,

*Kimlik fotokopisi,

*Adli sicil kaydı,

*Nüfus kayıt örneği,

*Adres bilgileri raporu (son 1 yılı kapsayan),

*1 Adet fotoğraf,

*Diploma fotokopisi,