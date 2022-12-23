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Bolu Mengen SYDV geçici işçi alacak

Bolu Mengen Sosyal Yardım ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) temizlik görevlisi, olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 06:40
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Bolu Mengen Sosyal Yardım ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) geçici temizlik görevlisi alacak

Bolu Mengen SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre, Bolu Mengen Sosyal Yardım ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) bünyesinde temizlik görevlisi olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 28 aralık 2022 olarak açıklandı.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER
*Vakfımızdan temin edilecek iş başvuru formu, 
*Kimlik fotokopisi, 
*Adli sicil kaydı, 
*Nüfus kayıt örneği, 
*Adres bilgileri raporu (son 1 yılı kapsayan),
*1 Adet fotoğraf, 
*Diploma fotokopisi,

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