Bolu tarihi fotoğraflı kitap oldu

Bolu'nun arşivinde bulunan 1893-1976 yılları arasında çekilmiş fotoğraflar kitaplaştırıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, kitabın tanıtıldığı toplantıda "İlk etapta 500 adet basıldı. Biz bu kitabı Türkiye'ye dağıtacağız" dedi

KAYNAK: İHA
Bolu tarihi fotoğraflı kitap oldu

İHA'nın haberine göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon ve Bolu Valiliği, tarihi Bolu fotoğraflarını "Tarihi Fotoğraflarla Bolu" isimli kitapta bir araya getirdi.

Bolu'da söz konusu taihler arasında gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, eylemler ve Atatürk’ün Bolu’ya gelişine dair fotoğrafları içerisinde barındıran kitap, bir seneye yakın bir çalışma sonucunda hazırlandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, tanıtım toplantısında, "Bolu'nun tarihini ortaya koymamız anlamında bunun gerekli olduğunu hepimiz biliyorduk. Bu çalışmayı da ortaya koyduk. Bu kitabı eline alanlar, Bolu'da tarihsel anlamda geçmişte hangi eserler vardı? Hangi tarihi yapılar vardı? Bolu'nun sosyal yaşantısı nasıldı? Turizm anlamında neler var? Bunları bu kitapla beraber kolayca görebilecekler. Kalıcı bir eser ortaya çıkmış oldu. Bolu için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Vali Kılıç, "İlk etapta 500 adet basıldı. Biz bu kitabı bütün Türkiye'ye dağıtacağız. Bolu'da uygun yerlere dağıtacağız. Bunun kalıcı bir şekilde kütüphanelerde olmasını da istiyoruz. Kurumlarda da olmasını istiyoruz. Kitapta Bolu'ya özgü çok önemli fotoğraflar var. Biz bunların kaybolmasını istemiyorduk" diye konuştu.

aw096946-01.jpg

aw096946-02.jpg

aw096946-03.jpg

aw096946-04.jpg

aw096946-05.jpg

aw096946-06.jpg

Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
Kataraktı olanlar dikkat Sağlık
Kataraktı olanlar dikkat
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı Gündem
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı
İşte metabolizma güçleri Sağlık
İşte metabolizma güçleri
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var Ekonomi
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir?
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı Spor
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı