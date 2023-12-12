Bolu tarihi fotoğraflı kitap oldu

İHA'nın haberine göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon ve Bolu Valiliği, tarihi Bolu fotoğraflarını "Tarihi Fotoğraflarla Bolu" isimli kitapta bir araya getirdi.

Bolu'da söz konusu taihler arasında gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, eylemler ve Atatürk’ün Bolu’ya gelişine dair fotoğrafları içerisinde barındıran kitap, bir seneye yakın bir çalışma sonucunda hazırlandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, tanıtım toplantısında, "Bolu'nun tarihini ortaya koymamız anlamında bunun gerekli olduğunu hepimiz biliyorduk. Bu çalışmayı da ortaya koyduk. Bu kitabı eline alanlar, Bolu'da tarihsel anlamda geçmişte hangi eserler vardı? Hangi tarihi yapılar vardı? Bolu'nun sosyal yaşantısı nasıldı? Turizm anlamında neler var? Bunları bu kitapla beraber kolayca görebilecekler. Kalıcı bir eser ortaya çıkmış oldu. Bolu için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Vali Kılıç, "İlk etapta 500 adet basıldı. Biz bu kitabı bütün Türkiye'ye dağıtacağız. Bolu'da uygun yerlere dağıtacağız. Bunun kalıcı bir şekilde kütüphanelerde olmasını da istiyoruz. Kurumlarda da olmasını istiyoruz. Kitapta Bolu'ya özgü çok önemli fotoğraflar var. Biz bunların kaybolmasını istemiyorduk" diye konuştu.