Bölücü Terör Örgütüne Operasyon: 222 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bölücü Terör Örgütüne Operasyon: 222 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bölücü Terör Örgütüne yönelik 36 ilde düzenlenen operasyonlarda 222 kişi yakalandı.

Bölücü Terör Örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Gürz-8” operasyonu yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya Operasyonlarda operasyonlarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova’da BTÖ’ye yönelik “Gürz-8” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 222 şüpheli yakalanırken şüphelilerin silahlı terör örgütüne üye olarak, örgütün kırsal kadrolarına katılacakları yönünde haklarında bilgiler bulunduğu, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terörizme finansman sağladıkları, terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün (BTÖ) Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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