Usta oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Usta oyuncudan acı haber geldi. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran menajeri Özgür Aksoy, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES'TEN PAYLAŞIM

Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık dostum ağabeyim Aydoşum mekanın cennet olsun" yazdı.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Arnavut kökenli Türk sanatçı Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut bir baba ve Trabzonlu bir annenin oğlu olarak doğan Akbaş, Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördü ve bir süre gazetecilik yaptı. Ancak, sanat dünyasına olan ilgisi onu tiyatroya yönlendirdi ve burada Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli ve Ali Poyrazoğlu gibi usta isimlerle sahne aldı.

Akbaş'ın tiyatro kariyerindeki önemli oyunlar arasında "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife" ve "Ferhat ile Şirin" yer alıyor. Sinemaya ise 1964 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" filmiyle adım attı. Bu filmden önce, tiyatro versiyonunda Sipsi Selim karakterini canlandırmış ve sahne amirliği yapmıştır. Akbaş, Yılmaz Güney'in filmlerinde yer alarak sinemadaki yerini sağlamlaştırdı. 1970'lerin ortalarında, Yeşilçam'ın erotik-komedi furyasında birçok filmde rol aldı. Daha sonraki yıllarda, İbrahim Tatlıses ile birlikte senaryo yazımında iş birliği yaptı. 1968'de "7 Kocalı Hürmüz" adlı oyunda ve 1969'da Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda "Nikah Kağıdı" ve "Düşenin Dostu" gibi oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Cem Davran ile birlikte rol aldığı "Avrupalı" filmi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlendi. Kariyeri boyunca 125 filmde oyuncu olarak görev yaparken, 7 kez yönetmenlik yaptı ve 33 filmin senaryosunu kaleme aldı. Akbaş, aynı zamanda tiyatro yönetmenliği yaparak birçok oyunun sahnelenmesine katkıda bulundu.

Türkiye'nin en deneyimli spor yazarlarından biri olan Akbaş, aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir. Özel yaşamında ise Akbaş, tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile 1964 yılında evlendi. İkilinin evliliği boyunca iki kez boşanıp, üç kez yeniden evlendiler. Bu süreç, onun özel yaşamındaki iniş çıkışları simgelerken, sanat kariyerinde her zaman sağlam bir yer edinmesini engellemedi.