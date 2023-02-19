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Bolu'da bitişik haldeki 5 ev yandı

Bolu'da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, büyüyerek bitişiğindeki 4 eve sıçradı. Çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 13:46
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Bolu'da 5 ev alev aldı

Bolu'da bitişik haldeki 5 ev yandı
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İHA'nın haberine göre, Bolu'nun Seben ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki 4 eve de sıçradı. Yangın itfaiye ve orman işletme ekipleri tarafından güçlükle kontrol alınırken, 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı Kesenözü köyünde ahşap bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, T.K.'ya ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, büyüyerek bitişiğindeki 4 eve daha sıçradı. Yangının sıçradığı 3 evin de ahşap olmasıyla alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bolu, Seben ve Nallıhan itfaiyeleri ile Seben Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince müdahale edilen yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev de kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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