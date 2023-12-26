Bolu’da acı olay. Doğum haberini bekliyorlardı, ölüm haberini aldılar

Kaynak: İHA
Bolu’da acı olay. Doğum haberini bekliyorlardı, ölüm haberini aldılar
Bolu’da bir kadın doğum sancısıyla acile başvurdu. Hastanede bebeği karnında öldüğü anlaşılan kadın, ameliyata alındı. Bebeğin babasının feryadı yürekleri burktu.

Verilen bilgilere göre, Gamze Çağlar’ın sabah saatlerinde doğum sancısı tuttu. Bunun üzerine eşi Ali Çağlar ile birlikte Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne giden genç kadın bir süre sıra beklemek zorunda kaldı. Durumunun acil olduğunu belirtince ameliyata alındı. Ameliyat esnasında, bebeğin öldüğü anlaşıldı.

BABASI YIKILDI

Bebeğin babası Ali Çağlar, hastanenin önünde alacağı mutlu haberi beklerken kızının vefat ettiğini öğrenince yıkıldı. Baba Ali Çağlar, "Sabah geldiğimizde bebeğimiz yaşıyordu. Hastaneye getirdim. 2 saat burada bekledik. Şikayetçi olacağım.” İfadesini kullandı.

Ali Çağlar’ın babası Recep Çağlar ise, "Doğumu gelmiş hasta dışarıda bekletilir mi? Çocuk canlıydı sabah getirdiğimizde. Doğumuna zaten 3 gün kalmıştı. Kimseye bir zarar vermedik" dedi. Ailenin hastaneyi şikayet edeceği bildirildi.

Adının Elisa olacağı belirtilen bebeğin kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin sonrasında anlaşılacağı iletildi.

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