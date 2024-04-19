Bolu’da damat dehşeti: Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Bolu merkezde Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda yaşayan Serkan Zengin isimli erkek, bir süredir aralarının iyi olmadığı öne sürülen eşiyle tartıştı.

Serkan Zengin, evde bulunan bıçakla eşi Meltem Zengin ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i bıçakladı. Zengin olay sonrasında ise evden kaçtı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 65 yaşındaki kayınpeder Turgut Doğanyiğit’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Meltem Zengin ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

2 kişinin ölümüne neden olan Serkan Zengin, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.