AFAD’dan paylaşılan bilgiye göre Bolu merkezde akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. Bolu’da yaşanan deprem sonrası AFAD’ın depreme dair açıklamaları merak ediliyor. Peki, Bolu’da deprem mi oldu? Son dakika Bolu’da deprem kaç şiddetinde?

BOLU’DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde depreme ilişkin paylaşılan bilgiye göre, saat 9.01'de Bolu il merkezli 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Bolu’daki depremde sarsıntı yerin 10.79 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Merkez (Bolu)

Tarih:2024-01-14

Saat:09:01:48 TSİ

Enlem:40.89028 N

Boylam:31.67 E

Derinlik:10.79 km