Bolu'da kaza! Ölü ve yararılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu'da kaza! Ölü ve yararılar var

Bolu'da otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! Ölü ve yararılar var

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Ramazan Peker hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Havullu bölgesinde gerçekleşti.

İstanbul yönüne seyir halinde olan Ahmet Fazıl Tunç'un kullandığı 06 GP 408 plakalı araç, hakimiyet kaybı sonucu defalarca takla attı.

Kazanın şiddetiyle otomobil neredeyse kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Peker olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Fazıl Tunç ve kimliği belirsiz bir başka kişi yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülmekte.

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