Bolu'da panelvan ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bolu'da panelvan ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde panelvan ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Bolu-Mudurnu yolu üzerinde Topardıç köyü mevkiinde meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyir halindeyken Topardıç köyüne dönüş yapan sürücü adı öğrenilemeyen panelvan araçla, aynı istikamete giden motosiklet çarpıştı.

Aracın dönüş yaptığı sırada sollamaya çıkan motosikletteki 2 kişi meydana gelen kazada yaralandı. Motosiklet ve üzerindeki kişiler yol kenarına savrulurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

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