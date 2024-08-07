Bolu’da sondaj işçileri ile vatandaşlar birbirine girdi: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Bolu’da sondaj işçileri ile vatandaşlar birbirine girdi: 6 yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde sondaj çalışması yapan işçiler ile yayladaki vatandaşlar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, jandarma duruma müdahale etti.

Bolu'nun Gerede ilçesi Yünlü yaylaları mevkisinde bir süredir sondaj yöntemiyle su arama çalışması yapan özel şirket çalışanları, bölge halkıyla bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, arama çalışmaları sırasında sondaj işçileri M.B. ve R.B. ile yaylada bulunan M.Y., M.Y., M.Y., N.A. ve N.Y. arasında sözlü tartışma başlarken, tartışma bir anda alevlendi. Yumruklar havada uçuşurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, jandarma ekipleri tarafından kavga eden vatandaşlar güçlükle ayrıldı.

6 kişinin yaralandığı kavgada sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini yaparken, kavga eden iki tarafın, darp edildiklerini söyleyerek ederek birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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