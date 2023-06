Bolu'da utanç tablosu. Tatilciler gitti geride çöpleri kaldı

(AA) Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cuma günü akşam saatlerinden bu yana devam eden trafik yoğunluğu akşam saatlerinde rahatladı.

Özellikle dinlenme tesisleri ve otoyol bağlantı noktalarında yaşanan yığılmalar nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, yol kenarlarında durarak yemek yedi.

Ulaşımın normale dönmesi ile yollarına devam eden vatandaşlar çöplerini yol kenarlarında ve dinlenme tesislerinin önlerinde bıraktı. Otoyolun emniyet şeridinde metrelerce görülen çöpler çevre kirliliği oluşturuyor.

Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'dan Tokat'a giden Bilgin Uyar, yaptığı açıklamada, otoyolun Köroğlu rampalarında bulunan dinlenme tesislerinde mola vererek ailesiyle yemek yediklerini söyledi.

Dinlenme tesislerine geldiklerinde karşılaştıkları çöpler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Uyar, "Burada çöp bırakmak saygısızlık. Herkes yediğini içtiğini toplasa, poşetleyip bıraksa çok iyi olur. Görevliler de bunları daha rahat toplar. Ama şimdi her yerde çöp var. Kötü bir görüntü. Bu duyarsızlık." dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu rampalarında bulunan bir dinlenme tesisinin yöneticisi Hidayet Atalay ise bayram tatilinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlara aralıksız hizmet verdiklerini ifade etti.

Vatandaşların gidecekleri yere huzurlu ve mutlu gidebilmeleri için çalıştıklarını söyleyen Atalay, "Ancak bayram yoğunluğu sebebiyle gelen misafirlerimizin bıraktığı bu pislikler, çöpler bizleri son derece üzüyor ve yoruyor. Çöp toplamak için çalışan 10 personelimiz var. Ancak yetişemiyoruz. Tesisimizden alışveriş yapmayan vatandaşlarımız da bölgede ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ancak gelip bıraktıkları çöpten dolayı biz son derece mağdur oluyoruz." diye konuştu.

Atalay, tesisin ve otoyolun her yerinde çöp bulunduğunu belirterek, "Tesisimizin her yerinde çöp konteyneri var. Her 5 metrede bir konteyner var. Ama baktığımızda çim alanlarda, asfaltta bile çöpler var. Hem görüntü kirliliği hem çevre kirliliğine neden oluyor. Tatilcilerimizden çöplerini çöp kutusuna atmasını istiyoruz. Biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.