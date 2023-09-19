Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 57 kilogram skunk ele geçirildi

Bolu ve Niğde polisinin düzenlediği operasyonda 57 kilogram 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 57 kilogram skunk ele geçirildi

Bolu ve Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’da uyuşturucuya yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüpheli durumda olan bir aracı durdurdu. Kamyon şoförü A.D. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 57 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi.

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OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Polis ekipleri tarafından operasyon tüm yönleriyle açığa çıkarılmak üzere çalışma yapıldı. Uyuşturucu organizasyonunun Diyarbakır ve İstanbul sorumluları tespit edildi. Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonla birlikte Diyarbakır’da bulunan 1 şahıs ve İstanbul’da bulunan 2 şahıs yakalandı. Olayla ilgili A.D., S.H. ve S.Ç. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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