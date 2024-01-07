Seyir halindeki otomobil alev topuna dönü. 5 kişi canını zor kurtardı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev topuna dönü. 5 kişi canını zor kurtardı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken yanmaya başlayarak, alevlere teslim oldu. Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü.

Olay, Yavuzeli-Araban karayolu Karadağ geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 5 kişinin olduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başladı.

Bir anda alevlere teslim olan otomobildeki 5 kişi son anda dışarı çıkmayı başarırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen araç hurdaya döndü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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