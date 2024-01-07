Seyir halindeki otomobil alev topuna dönü. 5 kişi canını zor kurtardı

Olay, Yavuzeli-Araban karayolu Karadağ geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 5 kişinin olduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başladı.
Bir anda alevlere teslim olan otomobildeki 5 kişi son anda dışarı çıkmayı başarırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen araç hurdaya döndü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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