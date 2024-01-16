Bolu'da yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi

Kış koşullarının hüküm sürdüğü şehirde, trafik ekipleri zorunlu kış lastiği kullanımını denetlemek için Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev aldı. Bolu’da, yolcu otobüsleri üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, lastiklerin diş derinlikleri ölçülüp “kışlık lastik” etiketleri kontrol edildi. Ayrıca, sürücü belgeleri ve takograflar üzerinden hız denetimi yapıldı.

Diğer yandan, otobüs şoförü Remzi Arabacı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından getirilen, şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazı kullanımı hakkında gazetecilere bilgi verdi. Arabacı, bu sistemin araçların hareketlerini anlık olarak izleyebildiğini ve kazaların önlenmesine yardımcı olacağını umduğunu ifade etti. Ayrıca, sistemin yolcular için rahat ve güvenli bir seyahat deneyimi sunduğunu belirtti.

Yolcu Haluk Ertan da, hayata geçirilen bu yeni uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uygulamanın faydalı olduğunu söyledi.