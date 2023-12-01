Jandarma ekiplerinden Hisarcık'ta kış lastiği uygulaması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri, 1 Aralık itibarıyla kullanımı zorunlu hale gelen, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği denetimi uygulaması gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Jandarma ekiplerinden Hisarcık'ta kış lastiği uygulaması

Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların minimuma indirilmesi için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde Emet İlçe Jandarma Trafik ekipleri, Hisarcık-Simav kara yolu üzerindeki Bağlaryanı mevkiinde ‘Kış Lastiği ve Donanımı Denetimi’ gerçekleştirdi.

aw089441-01.jpgAyrıca jandarma ekipleri denetimlerde sürücüleri kış lastiği takmanın önemi hakkında bilgilendirildi.

aw089441-03.jpg

aw089441-04.jpg

aw089441-05.jpg

Öne Çıkanlar
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Emekliye verilecek maaş zammı belli oldu(!) Emre Ulaş çizdi Karikatür
Emekliye verilecek maaş zammı belli oldu(!) Emre Ulaş çizdi
Çocukların kavgasına aileler taş ve sopalarla karıştı. 12 yaralı Gündem
Çocukların kavgasına aileler taş ve sopalarla karıştı. 12 yaralı
Ağrı'da baca temizlerken çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti Gündem
Ağrı'da baca temizlerken çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Türk-İş asgari ücret için yeni teklifini açıkladı Ekonomi
Türk-İş asgari ücret için yeni teklifini açıkladı
Hasan Arat Beşiktaşlı taraftarlar ile buluştu Spor
Hasan Arat Beşiktaşlı taraftarlar ile buluştu
Başarılı bir yönetici nasıl olmalı? Ekonomi
Başarılı bir yönetici nasıl olmalı?