Jandarma ekiplerinden Hisarcık'ta kış lastiği uygulaması

Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların minimuma indirilmesi için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde Emet İlçe Jandarma Trafik ekipleri, Hisarcık-Simav kara yolu üzerindeki Bağlaryanı mevkiinde ‘Kış Lastiği ve Donanımı Denetimi’ gerçekleştirdi.

Ayrıca jandarma ekipleri denetimlerde sürücüleri kış lastiği takmanın önemi hakkında bilgilendirildi.