Bolu'daki tarihi kaya oymaları 1'inci Derece Sit Alanı ilan edildi

Tarihi kaya oymaları 1'inci Derece Sit Alanı ilan edildi

Bolu Müze Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıscık'ın Karadoğan köyü Avlatarla mevkisindeki tarihi kaya oymaları ve yerleşim yerinin koruma altına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuru sonrasında bölgede gerçekleştirilen incelemeler ve hazırlanan rapor doğrultusunda alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 4684 sayılı kararı ile tarihi duvar oymaları, '1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı' olarak tescillenip koruma altına alındı.

Kararda, "Avlatarla Mevkii Eski Kaya Yerleşiminin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6’ncı maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi" denildi.

M.S. 7'NCİ VE 9'UNCU YÜZYILA TARİHLENDİ

Kıbrıscık'taki kayaya oyulmuş yapıların, M.S. 7'nci ve 9'uncu yüzyıllar arasında bölgedeki Bizans halkı tarafından korunma ve yaşama amaçlı kullanıldığı düşünülüyor. Bölgede kaya manastırı, kayaya oyulmuş mezar odaları ve keşiş odalarının bulunduğu belirtiliyor. Tarihi kaya yerleşim yeri, Seben ilçesindeki Solaklar, Muslar ve Çeltikdere kaya evleriyle benzerlik gösteriyor.