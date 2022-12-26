Bolu'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı Abant ve Yedigöller Milli Parkı, Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oluyor