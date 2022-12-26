Bolu'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

Kentte etkili olan yağışın ardından Gölcük'te kar kalınlığı 5, Yedigöller'de 10 santimetre oldu, Abant'ta ise 20 santimetreyi geçti.
Sezonu açan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar aralıklarla yağmaya devam ediyor.
Yapay karlamayla birlikte merkezdeki pistlerde kar kalınlığı yer yer 35 santimetreye yaklaştı.
Kar yağışı, Yeniçağa ilçesinde de aralıklarla sürüyor.
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