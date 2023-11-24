Bomba siklon geliyor: Lapa lapa kar yağacak

Geçtiğimiz hafta sonu düşen sıcaklıklarla birlikte İstanbul'a Kasım karı yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık, mevsim normallerine dönse de sıcaklıklarda ani bir düşüş daha bekleniyor. Pazar günü kar yağışının İstanbul'da etkili olası bekleniyor.

Meteorolojik kaynakların güncel raporlarına göre İstanbul'da pazar günü sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesi beklenirken uzmanlar Anadolu Yakası'nda etkili olacak kar yağışı için öğle saatlerini işaret etti.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Geçen hafta meteorolojik hadiseler önemliydi, yağmur vardı, kar vardı. Bunun yanında en önemli faktör fırtınaydı. Bu fırtına Karadeniz kıyısındaki limanlarda büyük hasarlar meydana getirdi. Bu seferkinde fırtına o kadar kuvvetli değil, Orta Avrupa’dan alçak basınç merkezi giriyor. Tarihi pazar günü gece saatlerinde Türkiye’yi etkisi altına almaya başlayacak” dedi.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Prof. Dr. Şen, “Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklık 18 derece, pazar günü 8 dereceye düşecek. Ani bir düşüş meydana gelecek. İstanbul’da şehir merkezinde kar yok. Geçen ki gibi Çamlıca tepesinde, Çatalca’nın yüksek yerlerinde olacak. Bu kadar şehirleşme olmasaydı şu anda İstanbul’a Mecidiyeköy’de, Şişli’ye yoğun kar geliyor diyecektim. Ama nerelere yağacak? Civarlarında yağacak, Çatalca’da karla karışık yağmur şeklinde görülür” diye konuştu.

“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

Prof. Dr. Şen, “İstanbul’da kar yağması için -9 olması lazım. Civarlarına kar yağacak. Nereye? Trakya’ya pazar günü yağacak. Bursa, Bilecik, Batı Karadeniz bu bölgelere kar yağışı var. İstanbul’a kuvvetli yağmur gelecek. Tepelere karla karışık yağmur yaparken, İstanbul içerisine pazar günü kuvvetli yağış getirecek” ifadelerini kullandı.

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI!

Pazar günü İstanbul 8 derece. Artık kış lastiği takmaya başlamamız lazım. Sadece kar yağdığı zaman değil sıcaklığın 7 derece altına düştüğü zaman gerekli.

VATANDAŞLARA 2 ÖNEMLİ UYARI

Öte yandan Prof. Dr. Şen vatandaşları uyararak, “Pazar gününe kadar bazı yerlerde lodos var. Sobalar geri teper, kömür atıp uyumayalım. İkincisi sıcaklıklar çoğu bölgede 7 derecenin altına düşüyor. Lastiklerimizi kontrol edelim” dedi.

TÜRKİYE'YE BOMBA SİKLON GELİYOR

Havaforum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dikkat! Bu hafta sonu Türkiye'nin gündemi "Bomba Siklon" ve fırtına olacak! Tam Türkiye üzerinde sıcak ve soğuk havanın çarpışması gerçekleşecek. Önce lodosla ılık hava sonra karayelle bir anda kış havası yaşayacağız. Saatler içinde sıcaklık çakılacak. Pazar günü Karadeniz sahil şeridi yıkıcı fırtınadan hasar görebilir. Dikkatli olunmalı, sahil bandında karayelim hamleleri 80-110 kilometreyi bulabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

BOMBA SİKLON NEDİR?

Bomba siklon, basıncın 24 saatte en az 24 milibar düştüğü siklonlara denir. Ani basınç düşümüyle birlikte siklonun hızla kuvvetlenmesi olayıdır. Bomba siklon, kısa sürede sert meteorolojik hadiselere neden olur, bol yağış bırakır. ABD’de yaygın bir şekilde bu terim kullanılmaktadır. Daha öncesinde Bombajenez veya siklonojenez terimleri de kullanılmaktaydı.