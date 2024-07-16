Bora Kaplan davasında Bekir Bozdağ'la ilgili şoke iddia. İsmail Saymaz ‘elime ulaştı’ dedi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, suç örgütü liderliğinden tutuklanan Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in ifadelerinin sansürlendiğini iddia etti.

Saymaz, Sertçelik’in Halk Bankası İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkındaki iddialarının ilk iddianamede yer aldığını, ancak 29 Haziran’da hazırlanan yeni iddianamede bulunmadığını aktardı. İkinci iddianamede Sertçelik’i sanıklar arasından çıkararak ve metnimi 21 sayfa eksilltildiğini öne süren Saymaz, "Mahkemeye göndermiş. Bu iddianame kabul edilmiş" diye aktardı.

Saymaz yazısında, “Yalnızca Bozdağ ve Mücahit Aslan’ın adının geçtiği, Sertçelik tarafından sosyal medyada yayınlanmış bölümler bırakıldı” ifadelerini kullandı.

İddianamenin 21 sayfa kısaltıldığını vurgulayan Saymaz, “İddianame sansürlenerek kabul ediliyor. Komik olan ise, sansürlü iddianamede iade edilen iddianamenin esas numarası yazılmış!” diye yazdı.

“Arslan ve Bozdağ hakkındaki iddiaların doğruluğunu iddia etmiyorum” diyen Saymaz, “Ancak, gizli tanığın suçlamaları ve sosyal medyada yayınladığı ses kayıtlarına dayanarak, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polisleri tutukluyorsanız, o kayıtlardaki iddiaları da araştırmak zorundasınız” diye seslendi.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan’ı soruşturan altı polis ile gizli tanık Serdar Sertçelik ve Sertçelik’in kaçmasına yardım eden 12 kişinin yargılandığı davada, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Sertçelik ile eski Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasındaki yedi telefon görüşmesinin dökümüne yer verildi.

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Sertçelik, 26 Nisan 2024 tarihli bir görüşmede, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın adını zikretti ve Bozdağ’a bağlı bir hukuk bürosuna, avukatı İ.Y. aracılığıyla 400 bin euro ödediğini, bu sayede davasının bozulduğunu iddia etti. Bekir Bozdağ ise bu iddialara karşılık, "Doğru çıkarsa tüm mal varlığımı hibe edeceğim" şeklinde bir açıklama yaptı.