'AKP ve MHP ayrılıyor'. Ayhan Bora Kaplan 'gizli tanık' iddianamesinde dikkat çeken 'soylu' ayrıntısı

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davası sürdüğü esnada davanın M7 kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik kaçak durumdayken sosyal medyadan paylaştığı gösterimlerle Ankara İl Emniyeti’ne yönelik iddialarda bulundu.

Bu iddialar sonrası 2024’ün Mayıs ayında iddiaların araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Emniyeti’ne mülkiye müfettişleri gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da suç örgütü davasına bağlı olarak “gizli tanık” soruşturması başlattı.

DEMİRCAN İLE SERTÇELİK GÖRÜŞMELERİ İDDİANAMEDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında söz konusu emniyet amirlerinin de yer aldığı 11 şahıs hakkında iddianame hazırladı ve Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ne hazırlanan iddianame gönderildi.

Mahkeme hazırlanan iddianameyi kabul etti, böylece Emniyet soruşturmasının kovuşturma aşaması başladı. Davanın ilk duruşması 18 Temmuz tarihinde görülecek.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, arasında geçen telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan telefon görüşmeleri iddianamede yer aldı.

"SENİ ÖZEL UÇAKLA BURAYA GETİRECEĞİM"

28 Şubat 2024 tarihli görüşmede Serdar Sertçelik kendi isteğiyle kaçtığını ifade etti.

Demircan, Sertçelik’le görüşmek için yetkililerden izin aldığını belirtirken,“Ben şimdi gerekli görüşmeleri yapacağım. Eğer ki gerekli görüşmeler neticesinde okey alırsam seni özel uçakla alıp getireceğim buraya” dediği duyuldu.

Sertçelik’in “Sonrası ne olacak müdürüm” sorusuna karşılık Demircan’ın yanıtı ise, “Geri göndereceğim” yanıtını vermesi üzerine Sertçelik, “Geri gönderme ihtimaliniz vallahi yok müdürüm” oldu.

Demircan, “Ben ne diyorum: Okey alırsak diyorum. Çünkü neticede sen, yapmış olduğum soruşturmaya katkıda bulundun. Kimse kusura bakmasın. Yani suç işlemiş olabilirsin, doğrudur. Neticede teröristler de suç işliyor, geliyor, etkin pişmanlıktan faydalanıyor. Kimse bilmeyecek senin gelip gittiğini. Biz seni gizlice getireceğiz. Belki Ankara’ya bile getirmeyeceğiz. İfadeni SEGBİS’le vereceksin. Anlatabildim mi? Eğer ki okey alırsak diyorum bak! Ama okey almazsak, okey almadık derim yani sana” ifadelerini kullandı.

“CEZAEVİNE GİRSEN BİLE 1 AY YATARSIN”

Söz konusu görüşmeden sonra iddianamede şahısların 15 Nisan 2024 tarihinde bir kez daha gürüştüğü belirtildi.

Söz konusu görüşme kaydında Sertçelik, cezaevine girmekten kaçamayacağını ifade ederek, Türkiye’ye geri dönmek istemediğini belirtti. Demircan ise cezaevine girmeyeceğini, girse de 1 ay süre yatacağını iddia etti.

Demircan, Sertçelik’i ikna etmek için “Oğlum her şeyi hazırladık biz. Seni örgüt yöneticiliğinden bile çıkarttırma girişimi yaptım ve kabul gördü. Niye sen bizi zor duruma düşürüyorsun? Yatarsan en fazla bir ay yatacaksın. Bak Serdar; senin samimiyetine güvenerek hareket ettik biz de. Gel buraya. Korumalığını ben üstleneceğim. İstediğin cezaevine gönderttireceğim” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ BÖYLE BİR TOPUN ALTINA ATMAK İSTEMİYORUM”

Demircan’ın ifadelerine yanıt olarak Sertçelik ise “Müdürüm ben, şu an siyasi konjonktürü de çok iyi takip ediyorum. O taraflarda da sıkıntı var. N’olacağı belli değil. Ben kendimi böyle bir topun altına atmak istemiyorum” yanıtını verdiği kaydedildi.

"AKP’DEN ARAYAN OLDU"

Demircan ve Sertçelik’in arasında geçen konuşmalarda Türkiye’ye dönmek için Demircan’la konuştuğu ifade edildi.

İkili arasında geçen şu diyalog dikkat çekti:

“Demircan: ‘N’oldu ne değiştirdi kararını?’

Sertçelik: ‘Yurtdışında mahvolacağım ya, hiç olmazsa geleyim.”

Demircan: ‘Niye gelmek istemedin, niye geliyorsun şimdi? Açık, açık konuş.’

Sertçelik: ‘Bunlarla uğraşmayayım dedim. Benim durumları biliyorsunuz.’

Demircan: ‘Yok o zaman dedin ya; AK Parti’den aradılar dedin?’

Sertçelik: ‘Ordan da arayan oldu da herkes bir şey söylüyor. Ya ben artık kendi hayatımı yönlendirmek zorundayım.”

"AKP VE MHP AYRILIYOR, PATLAT GEÇ"

Aynı ses kaydındaki konuşmasında Demircan, devlet tarafından Sertçelik’e kimlik verileceğini ifade etti.

Sertçelik’e gelmesi için farklı konuları açıklaması gerektiğini de belirten Demircan’ın, “Biz seni niye tanık koruma programına sokmak için uğraşıyorduk? Devlet sana kimlik verecekti. Sen bunları geri teptin. Benim şimdi tekrar başkanla görüşmem, buna bir ortam sağlamam lazım. Eğer dönersen farklı şeyler anlatman gerekir. Sadık Soylu’yu (Eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni) çıkar, bağlantılarını çıkar. Bak şimdi MHP ile AK Parti muhtemelen ayrılıyorlar. Şu an mesajlar verilmeye başlandı. O yüzden varsa bir şey patlat geç” diye konuşması dikkat çekti.

"BAŞKANLA BEN GÖRÜŞÜRÜM"

İkili arasında 26 Nisan 2024 tarihli görüşmede Sertçelik’in nasıl Türkiye’ye getirilmesi planlandı. Kayıtlara göre; Sertçelik’in otomobil ile bulunduğu yerden arabayla Yunanistan sınırına kadar gelmesi, Demircan tarafından sınır kapısında görevlendirilen bir memur tarafından da Türkiye’ye sokulması planlandı.

Plan kapsamında da Sertçelik’in sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yaparken yakalandığına yönelik haberler yapılması da hesaplandı. Sertçelik’in Türkiye’ye girmesinin ardından yeni bir kimlik ve gizli tanık kod adı verilerek davaya katılması Demircan tarafından kararlaştırıldı.

Söz konusu bu planlama yapılırken ikili arasında geçen şu diyalog dikkat çekti:

“Sertçelik: ‘Müdürüm tek çekincem: İşin içine Halkbank, Bekir Bozdağ falan girdiği zaman film bana döner mi?’

Demircan: ‘O konuları başkanla ben görüşürüm.’

Sertçelik: ‘Gerçi o taraf da karışık müdürüm. Şu an o siyasi konjonktür de değişiyor gibi. Yani orda da sanki çok eskisi gibi bir şey kalmadı gibi.

Demircan: ‘Bak bunu söylemem de söylüyorum. Bize, temiz eller operasyonunu sizin ellerinizle başlattığımız haberini verdiler. Ordan pay biç sen.’”

"KORKUTMAK VE GÜVEN VERMEK İÇİN YAPTIM"

Demircan, iddianamede yer alan kolluk ifadelerinde ise söz konusu görüşmelerin sebebini ise, “Bu diyalogları ara ara korkutma, ara ara güven vermek için yaptım. Biz Emniyet mensubuyuz siyasi saikle hiçbir zaman hareket etmeyiz. Etmedim de. Devletime karşı olan her konuşmanın karşısında bulundum ve bulunmaya da devam edeceğim. Hiçbir siyasi isim zikretmedim. Serdar Sertçelik zikretmiştir. Bu görüşmeler Nurullah Özgür Kopuk isimli şahsın telefonundan yapılmıştır” ifadeleriyle açıkladı.