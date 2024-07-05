Ayhan Bora Kaplan davasında sahte rapor skandalı. 5 polisin gizli tanık için istediklerini doktor tek tek anlattı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ayhan Bora Kaplan Davası'nda gizli tanık olarak bilinen Serdar Sertçelik (M7) için yargılanan beş polisin, 24 Kasım'da Sertçelik'in tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne giderek doktordan "Şahsın gözaltına alınmasında tıbbi açıdan sakınca vardır" şeklinde bir rapor aldıklarını yazdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABK soruşturması çerçevesinde Mahfuz Tatar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Sertçelik dahil 16 şüpheli için 24 Kasım 2023'te gözaltı talimatı verdi. Beş polisin Sertçelik'in evine giderek onu evde gözaltına almak istediklerini aktaran Saymaz, Sertçelik’in daha önce bir çorbacıda vurulduğu için hastanede tedavi altında bulunduğunu aktardı.

Saymaz’ın aktardığına göre, polisler, Sertçelik'in gözaltına alınmasının tıbbi olarak uygun olup olmadığını belirlemek üzere Doktor Recep Emre Şişman'dan rapor talep ettiler. Şişman, polislerin isteği üzerine bir rapor düzenledi ve bu raporda "Şahsın gözaltına alınmasında tıbbi açıdan sakınca vardır" ibaresini yer aldırdı.

"SAVCININ HABERİ VAR DEDİLER"

Şişman, ifadesinde şunları söylüyor:

“Polis olduklarını söyleyen iki-üç kişi yanıma geldi. Sertçelik hakkında gözaltı kararı olduğunu, tedavisinin bizim bölümde yapıldığını, mevcut haliyle gözaltına alınmasında sakınca olup olmadığı hususunda savcılık tarafından bilgi istenildiğini söylediler. Polisler bir iki saatlik vakitleri olduğu için acilen rapora ihtiyaç duyduklarını, şahsın zaten şu anda ev hapsinde ve kendilerinin gözetimi altında tutulduğunu, savcının haberdar olduğunu, rapor vermemin yasal bir sıkıntı yaratmayacağını söylediler.

Hatta ‘Savcının haberi var, biz bu şahsı çok gözaltına almak istemiyoruz’ diye eklediler. Karşımda devletin emniyet görevlileri olması ve işin acil olduğunu belirtmeleri sebebiyle konsültasyon formuna el yazısı ile değerlendirme notumu yazdım ve kaşeleyip imzaladım. İlk yazdığım notuma gözaltına alınmasıyla ilgili ibare koymamıştım. Ancak bir saat sonra aynı polisler yanıma gelerek, ‘Hocam, gözaltına alınmasında sakınca vardır ibaresini eklemenizi istiyoruz’ dediler. Yeni bir çıktı alıp forma not düştüm. Bu kez polislerin isteği doğrultusunda ‘Şahsın gözaltına alınmasında tıbbı açıdan sakınca vardır’ ibaresini de fazladan yazmış oldum.”

Serdar Sertçelik