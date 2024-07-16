Destici kızını devlette işe soktu. Maaşı 100 bin lira

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptıktan sonra AKP’den 4 dönem milletvekilliği yapan ve 2020'de Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Necdet Ünüvar'ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül kısa süre önce Meclis’te iş başı yaptı.

Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı Arif Erdal isimli bürokrat görevden alınarak, Başkan Yardımcısı Solmazgül yapıldı.

Solmazgül’ün yaklaşık 100 bin lira maaş aldığı iddia edildi.

DESTİCİ'NİN KIZI DA MECLİS'TE

Cumhur İttifakı çatısı altında AKP ve MHP ile birleşen Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin kızı TÖzgül Hilal Destici de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda ‘programcı’ kadrosundan işe alındı.