“Borcu yok” dedikleri belediyenin toplam 787 milyon TL borcu çıktı

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün mali durumla ilgili çıkardığı raporu görünce şaşırdığını belirten Başkan Tepe, “Yıllardır mali disiplinden, beytül maldan bahsedenlerin belediyenin ekonomik durumunu getirdiği noktayı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Yürütülen ‘borçsuz belediye’ algısına tüm kamuoyu gibi biz de inanmıştık. 787 milyon TL borçla belediyeyi devraldık. Bu açıklamamız bir mağdur edebiyatı yapmak için değil. Ancak halkımızın gerçekleri bilmesi gerekiyor. Tüm seçim kampanyasını şeffaflık ve ilkeli devlet yönetimi üzerine inşa edenlerin belediyeyi soktuğu çıkmazı görünce bu durumu kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldık” dedi.

"MALİ DURUM İÇLER ACISI BİR HÂLDE"

Mali durumla ilgili ortaya koyulan tablonun ayrıntılarını paylaşan Başkan Tepe, “Kredi borçlarının toplamı 582 milyon TL’yi geçmiş durumda. Piyasa borçları ise 220 milyon TL. Bu borç yüküne karşılık kasamızda 15 milyon TL civarında bir para var. Devraldığımız toplam borcumuz 787 milyon TL. 2024 yılı bütçesinin %60’lık kısmı 3 ayda harcanmış. Mali durum gerçekten içler acısı bir hâlde” dedi.

"BORÇ ÇOK ANCAK HİZMET YOK, BELİRLİ ŞİRKETLERE KAYNAK AKTARILMIŞ"

Harcama başlıklarının ayrıntısı incelendiğinde dengesizliğin net bir şekilde görüldüğünü söyleyen Başkan Tepe, “Belediyenin mevcut ekip, ekipman ve personel imkânlarının kullanılması yerine belirli şirketlerden düzenli olarak hizmet alımı yapılmış. Altınordu Belediyesi iş üretemez duruma gelmiş. Bakıyorsunuz borç çok ama o borcun karşılığında gözle görülür bir hizmet yok. Geride kalan süreci şehrimiz adına kaybedilmiş bir dönem olarak görüyorum. Bunu telafi edebilmek için üzerimize yüklenen sorumluluğun bilincindeyiz” dedi.

"HIZLICA TOPARLANIP SÖZ VERDİĞİMİZ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Mali tablonun gösterdiği ekonomik tahribata rağmen hızlıca mali disiplini sağlayarak verilen sözleri yerine getirmek istediklerini belirten Başkan Tepe, “Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Biz bu süreçlere yabancı değiliz. Belediyemizin kaynaklarını artıracağız ve hizmet kalemlerindeki gereksiz harcamaları kısacağız. Belediyemizin öz gücüne güveniyoruz. Verimliliği ve etkin yönetim anlayışını öne çıkarmak zorundayız. Bugüne kadar mazeretlerin arkasına sığınmadık. Mazeret değil marifet üreterek Altınordumuzun sorunlarını bir çözeceğiz ve hemşehrilerimizin yaşamaktan keyif aldığı bir kent sözümüzü yerine getireceğiz. Kadromuzu yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Liyakatli bir yönetimle karamsarlığa kapılmadan her işimizi yoluna koyacağız. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hiç şüphesiz bu süreçte daha fazla mesai harcayacağız” dedi.