Transfer skandalı. Bordeaux yöneticisi evrak çantasını çaldırınca uçağa binemedi: Anlaşma suya düştü

Transfer döneminin son günü, evraklarının bulunduğu çantasını çaldıran Bordeaux Sportif Direktörü Admar Lopes, pasaportu olmadığı için uçağa binemeyerek forvet transferini gerçekleştiremedi.

Fransız kulübün sportif direktörü Lopes, gelen bir forvet için bir anlaşma yapmak üzere havaalanındayken çantası çalındı.



Kayıplara karışan o çanta, pasaportu da dahil olmak üzere tüm kişisel belgelerini içeriyordu.

Lopes oyuncuyla bir anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, anlaşmayı sonuçlandırmak için seyahat edemedi.

Transfer böylece suya düştü.