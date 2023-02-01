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Transfer skandalı. Bordeaux yöneticisi evrak çantasını çaldırınca uçağa binemedi: Anlaşma suya düştü

Avrupa'da transferin son gününde Fransız temsilcisi Bordeaux kulübü büyük bir skandala imza attı. Kulüp yetkilisi forvet transferi için yola çıktı. Pasaportunu çaldıran yetkili yüzünden transfer suya düştü.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:05
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Bordeaux yöneticisi pasaportunu çaldırınca transfer suya düştü

Transfer skandalı. Bordeaux yöneticisi evrak çantasını çaldırınca uçağa binemedi: Anlaşma suya düştü
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Transfer döneminin son günü, evraklarının bulunduğu çantasını çaldıran Bordeaux Sportif Direktörü Admar Lopes, pasaportu olmadığı için uçağa binemeyerek forvet transferini gerçekleştiremedi.
Fransız kulübün sportif direktörü Lopes, gelen bir forvet için bir anlaşma yapmak üzere havaalanındayken çantası çalındı.

Kayıplara karışan o çanta, pasaportu da dahil olmak üzere tüm kişisel belgelerini içeriyordu.
Lopes oyuncuyla bir anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, anlaşmayı sonuçlandırmak için seyahat edemedi.
Transfer böylece suya düştü.

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