Beşiktaş'tan Borini için flaş takas teklifi. Önerilen isim belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de ara transfer döneminin 5 Mart’a kadar uzaması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Fabio Borini’yi tekrar gündemini almıştı. Bonservis ücreti üzerinden yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmayınca, sezon başında Belçika ekibi Standart Liege’den 3,5 milyon Euro’ya alınan Jackson Muleka’yı takasta öneren Kara Kartal’a, Karagümrük’ten yanıt geldi.



N'KOUDOU VERİLMEYE HAZIR

İstanbul temsilcisinin, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan kanat oyuncusu için Muleka artı 3 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Beşiktaş tarafının bu talebi reddettiği, ancak pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Bu miktarı yarı yarıya düşürmek için girişimde bulunan Beşiktaş, ek olarak karşılığında Kevin N’Koudou’yu vermeye hazır olduğu öğrenildi.



KONTRATINI UZATMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe’nin de takibinde bulunan Fabio Borini, Karagümrük’le sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak istemiyor. Bundan dolayı Karagümrük, oyuncusunu en yüksek bedelle satıp gelir elde etmeyi amaçlıyor.



KARAGÜMRÜK'Ü TAŞIYAN İSİMLERDEN BİRİ

Bu sezon Karagümrük ile ligde ve kupada 21 maçta 14 gol 8 asiste imza atan Borini, Diagne ile takımının gol yükünü çekiyor.

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