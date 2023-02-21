21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında 5 futbolcu yok

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında 5 futbolcu yok

Beşiktaş ile Antalyaspor pazar günü erteleme maçıyla puan mücadelesine tekrar başlıyor. Maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'i kurmakta sıkıntı çekiyor

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 06:57
Takip Et

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında 5 futbolcu yok
+
Aa
-

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken maç Taksim'teki hain terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenmişti. Ancak Kahramanmaraş depreminden sonra karşılaşmanın bu kez de 26 Şubat Pazar günü oynanmasına karar verilmişti.

Beşiktaş, maça 4 gün kala hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'i oluşturmakta sıkıntı çektiği ortaya çıktı.

Çünkü erteleme maçında müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. 

Bu kapsamda Beşiktaş 5 yeni transferine Antalyaspor karşısında forma şansı veremeyecek. Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahadaki yerini alamayacak. Son anda Josef de Souza'nın da ayrılması Güneş'in işini zora soktu.

Sakatlığı geçen Ghezzal'ın ise Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahaya çıkabileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
2
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
4
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
5
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
6
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel'den son dakika paylaşımı
7
﻿Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel'den son dakika paylaşımı
﻿Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel'den son dakika paylaşımı
﻿Eklem Faresi nasıl anlaşılır tedavisi nedir
﻿Eklem Faresi nasıl anlaşılır tedavisi nedir
﻿Eklem Faresi nasıl anlaşılır tedavisi nedir
﻿ Eşyalarını kurtarırken öldü
﻿ Eşyalarını kurtarırken öldü
﻿ Eşyalarını kurtarırken öldü
﻿Van semalarında mercek bulutu görüldü
﻿Van semalarında mercek bulutu görüldü
﻿Van semalarında mercek bulutu görüldü
﻿Torino'ya Cremonese şoku
﻿Torino'ya Cremonese şoku
﻿Torino'ya Cremonese şoku
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.