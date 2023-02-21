Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında 5 futbolcu yok

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken maç Taksim'teki hain terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenmişti. Ancak Kahramanmaraş depreminden sonra karşılaşmanın bu kez de 26 Şubat Pazar günü oynanmasına karar verilmişti.

Beşiktaş, maça 4 gün kala hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'i oluşturmakta sıkıntı çektiği ortaya çıktı.

Çünkü erteleme maçında müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor.

Bu kapsamda Beşiktaş 5 yeni transferine Antalyaspor karşısında forma şansı veremeyecek. Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahadaki yerini alamayacak. Son anda Josef de Souza'nın da ayrılması Güneş'in işini zora soktu.

Sakatlığı geçen Ghezzal'ın ise Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahaya çıkabileceği belirtildi.