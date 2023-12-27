Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 düşüşle 7.282,21 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,13 puan azalışla 7.282,21 puana geriledi.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi düşüş kaydedildi. En fazla kazandıran hisseler ise yüzde 1,49 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puanın destek, 7.300 ve 7.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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