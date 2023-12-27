Birden fazla evi olanlara kötü haber. Yeni kural geliyor

Yeni yıl geliyor, her şeye zamla birlikte. Marketler etiket değişikliği yarışında...Sadece marketler mi etiket değiştiriyor. Vergiler de bunun dışında kalır mı derseniz, kalır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi artış sinyali geldi. İşte bunlardan biri de ev satın almalarda yaşanacak.

Habertürk yazarı Rahmi Ak, konut alımlarında vergi düzenlemesine gideceğini belirtti. Vergi, evin değerine göre belirlenecek. Bu durum özellikle de yüksek fiyatlı konutların sahiplerini etkileyeceği belirtiliyor.

Ev satın alınırken, şu anda tapu harcı yüzde 2 satandan yüzde 2 de alıcıdan alınıyor. Toplam da ise bu rakam yüzde 4 olarak uygulanıyor. Rahmi Ak'ın yazdığına göre, ilk ev satın alınırken harç toplamı yüzde 4 olarak uygulanacak. Ancak ikinci bir ev satın alacağınız zaman işler değişecek. Bu artışın tutarının bir kat daha artacağı belirtiliyor. Üçüncü veya dördüncü ev almaya kalkarsanıt fiyat da katlanacak. Yazının sonunda ise şu şoru soruldu:

"Bakalım lobi gücünün fazla olduğunu bildiğimiz müteahhitlere rağmen bu düzenleme yapılabilecek mi?"