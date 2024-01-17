Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 düşüşle 7.998,51 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 33,66 puan kaybederek 7.998,51 puandan yeni güne giriş yaptı..

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yeni güne kayıplarla girdi. Sektör endekslerinde gıda ve içecek değer kazanırken, iletişim sektöründe düşüş yaşandı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün dalgalı bir seyir izlerken, günü 8.032,17 puandan tamamladı.

Çin'den gelen verierin karışık sinyaller vermesi Analistlerin gündeminde.Fed'in martta faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentilerin zayıflaması negatif bir seyre dönüştü. Bugün gözler Avrupa'da açıklanacak TÜFE verileleri ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında olacak,

Bugün yurt içinde gözler ise özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksinde olacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışları analistlerin gündeminde olacak. BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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