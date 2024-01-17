Özgür Demirtaş son durumu açıkladı. Türkiye Ekonomi Modeli ve Nas Nas diyerek Türk halkını yaşayamaz hale kim getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından emekli maaşı zammını açıkladı. Milyonlarca emekli hüsrana uğradı. Kara kara düşünmeye başladı. 2024 için 'hem emekli' yılın denildi hem de emeklinin Anayasal hakkı olan enflasyon farkının üzerine azıcık bir zam yapıldı.

“ALLAH EMEKLİLERE SABIR VERSİN”

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın zam açıklamasının ardında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla minicik zamma tepki gösterdi. Özgür Demirtaş'ın ilk sözü "Allah Emeklilere Sabır Versin" oldu.

Demirtaş yaptığı paylaşımda,

“Allah Emeklilere Sabır Versin…

Ülke insanlara zorla Ekonomi ve Finans öğretiyor.

Şimdi anladınız mı Faizi gereğinden fazla düşüren Türkiye Ekonomi Modelinin nelere yol

açtığını ?

Resmen aylarca yalvardım yapmayalım diye…” ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın sözleri bir ders gibiydi. Kime olduğu ise belli. Enflasyon yüzde 19 olduğu dönemde "Nas Nas" denilerek faizin yüzde 8,5'a indirip, enflasyonu patlatanlar hedefindeydi. O kişi de eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ydi. Türkiye Ekonomi Modeli'nin sonuçlarını sert bir şekilde yaptığı paylaşımla eleştiren Özgür Demirtaş, "Resmen aylarca yalvardım yapmayalım" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Memur ve Memur emeklilerine verilen yüzde 49,25'lik zammın ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında ayrımı gözler önüne serilmişti. Eleştirilerin hedefinde İktidar vardı. Bunu da yandaş medya göğüslemeye çalıştı. İktidar yanlısı gazeteler "yok efendim memurla işçi emeklisinin zammı eşitlenecek...Yok efendim 7-8 puan artırılarak, zam yüzde 45'e çıkarılacak. İşte bu sözlerle Yandaş medya emeklileri oyaladı ama gerçekler bir gün su yüzüne çıkar. Aynen öyle de oldu hepsi balon çıktı.

Zam adı altındaki minicik artışla birlikte enlasyon farkının da toplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda yüzde 42,6 oranında zam alacak. Böylece en düşük emekli maaşı 7500 TL’den 10 bin TL’ye yükseldi.

Şimde ne olacak? Bu fark meclisce onaylandıktan sonra zamlar maaşlara yansıtılacak. Bugünden sonra yandaş medyada "İşte şu gün zam farkları maaşlara yatacak" şeklindeki balonlar şişirilecek.