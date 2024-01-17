Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a büyük gönderme: Paralar nerede? Seçil Erzan oley

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a büyük gönderme: Paralar nerede? Seçil Erzan oley
Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarların Arda Turan'a yaptığı Seçil Erzan tezahüratı gündem oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar rakibini 4 golle geçti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16'da Salih Uçan, 36 (P) ve 67'de Cenk Tosun, 87'de Ante Rebic attı.

Maçın 2. yarısı oynandığı sırada siyah-beyazlı taraftarların Arda Turan'a yaptığı tezahürat sosyal medyada gündem oldu.

Taraftarlar adı yüksek gizli fon dolandırıcılığı davasına karışan Arda Turan'a 'paralar nerede? Seçil Erzan oley' diye bağırdı.

Yapılan bu tezahüratlara genç teknik adam ise tepki vermedi.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Başkanlığı bırakacağını açıkladı
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Son Haberler
Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT ‘kumpası’yla dalga geçti Gündem
Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT ‘kumpası’yla dalga geçti
Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar
Uzaylılar mı insanlar mı? Bütün dünyayı ikiye bölen görüntüler Dünya
Uzaylılar mı insanlar mı? Bütün dünyayı ikiye bölen görüntüler
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Başkanlığı bırakacağını açıkladı Spor
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Başkanlığı bırakacağını açıkladı
Canan Karatay'ı sevindiren haber. Kabusu olmuştu Gündem
Canan Karatay'ı sevindiren haber. Kabusu olmuştu
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü Gündem
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü
Öksürüğü durduruyor ve balgamı attırıyor. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Öksürüğü durduruyor ve balgamı attırıyor. Bu ot başka ot