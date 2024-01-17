Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a büyük gönderme: Paralar nerede? Seçil Erzan oley

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar rakibini 4 golle geçti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16'da Salih Uçan, 36 (P) ve 67'de Cenk Tosun, 87'de Ante Rebic attı.
Maçın 2. yarısı oynandığı sırada siyah-beyazlı taraftarların Arda Turan'a yaptığı tezahürat sosyal medyada gündem oldu.
Taraftarlar adı yüksek gizli fon dolandırıcılığı davasına karışan Arda Turan'a 'paralar nerede? Seçil Erzan oley' diye bağırdı.
Yapılan bu tezahüratlara genç teknik adam ise tepki vermedi.
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