Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a büyük gönderme: Paralar nerede? Seçil Erzan oley

Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarların Arda Turan'a yaptığı Seçil Erzan tezahüratı gündem oldu.