Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 artışla 6.371,22 puan ile rekor seviyeden başladı.

Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,80 puan artışla ve yüzde 1,61 değer kazanarak 6.371,22 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmanın Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Kireçlenmeye sıcak iyi gelir soğuk mu Sağlık
Kireçlenmeye sıcak iyi gelir soğuk mu
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum Yazarlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki Magazin
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki
Avrupa Konseyi 11 Temmuz'un Srebrenitsa için anma günü olmasını istiyor Dünya
Avrupa Konseyi 11 Temmuz'un Srebrenitsa için anma günü olmasını istiyor
Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor Sağlık
Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor
Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu Spor
Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu
Şeker hastası olanlar enfeksiyona dikkat Sağlık
Şeker hastası olanlar enfeksiyona dikkat