Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,72 puan ve yüzde 0,76 değer artışıyla 8.711,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 1,44 yükseliş gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile iletişimken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer artışıyla 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en rekor kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlendiğini söyleyerek, bugün ABD'de tarafında tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini vurguladı.