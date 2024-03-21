Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 80,82 puan ve yüzde 0,9 değer kazanarak 9.035,94 puandan yeni güne giriş yaptı.

Borsa İstanbul'da hem bankacılık hem de holding endeksi yükseliş gösterdi. Madencilik en çok kazandıran sektör endeksi olurken, tekstil kaybettirdi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 8.955,12 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dünkü toplantısından gelen sinyaller üzerine pozitif bir seyire döndü. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ancak bir sürprizin yaşanması da olası...

Bugün yurt içinde TCMB, yurt dışında da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten, analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.